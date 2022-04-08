В Орле раскроют тайны Судбищенской битвы

Жителям областного центра презентуют труд краеведа Григория Лазарева.

В Орле на 15 апреля запланировано очередное заседание клуба «Орловский библиофил». Оно станет уже 310-м по счету. На нем состоится презентация книги известного орловского исследователя Григория Лазарева «Тайны судбищенских холмов». Мероприятие пройдет в Орловской областной библиотеке имени Бунина. Как рассказали в библиотеке, это будет презентация уже второго издания книги заслуженного работника культуры РФ, члена Союза журналистов и краеведа Лазарева, вышедшего в Орле в 2022 году.

«В книге рассказывается о сражении 3-4 июля 1555 года русских воинов с крымской ордой возле древнего села Судбище, — говорят в Орловской областной библиотеке имени Бунина. — В ней обобщены исторические события средних веков нашего Отечества на сравнительно небольшой территории, окруженной городами Елец, Ливны, Орел, Мценск, Новосиль, Ефремов. Второе издание книги вызвано неожиданными открытиями археологов, которые летом 2021 года недалеко от Судбищ обнаружили место средневекового сражения и 2000 артефактов, относящихся к середине XVI века».

Напомним, что полевые работы на предполагаемом поле битвы стали настоящей археологической сенсацией 2021 года. По числу найденных артефактов оно превосходит поля других средневековых сражений на территории современной России, в том числе Куликово поле. Такое мнение в частности, в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) Николай Макаров.

«Мы, пожалуй, никогда не находили полей сражений, которые настолько насыщены находками, связанными с военными действиями, которые позволяют так подробно восстановить картину боя. Поэтому прежде всего надо их собрать, систематизировать, положить на карту», — сказал он.

Сражение считается одной из самых известных битв эпохи Ивана Грозного, отмечает ТАСС. По данным ученых, в нем принимали участие порядка 80 тысяч конных воинов. По состоянию на конец 2021 года на поле битвы было найдено более 2 тысяч артефактов. И это явно не предел – по оценкам Макарова, полное обследование территории займет несколько лет. Как минимум два года потребуется ученым только для того, чтобы сделать предварительные выводы об оружии и расположении войск на месте сражения.

Добавим, что организаторы презентации приглашают на мероприятие всех, кому интересна история родного края. Посещение возможно с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Наличие масок обязательно, кроме того гостей мероприятия призывают соблюдать социальную дистанцию.

ИА «Орелград»