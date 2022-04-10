В Орле выпускников не стали привлекать к тренировке ЕГЭ

В Орловской области стартовала последняя репетиция сдачи экзаменов.

Как сообщает региональный центр оценки качества образования, в Орловской области стартовал цикл тренировочных мероприятий в форме проведения ЕГЭ. Они стартовали 5 апреля и продлятся по 5 мая 2022 года. В них участвуют все 23 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Тренировка направлена на обучение руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов. Как пояснила главный эксперт отдела обеспечения ГИА Регионального центра оценки качества образования Мария Фоменкова, привлечение обучающихся 11 классов не предусмотрено.

«Тренировочные экзамены позволят работникам ППЭ не только освоить технологии, применяемые на экзаменах, но и отработать нештатные ситуации, которые могут возникнуть на настоящем ЕГЭ», — рассказала Мария Фоменкова. По ее словам, тренировочные экзамены проводятся с выполнением «рассадки» в помещениях с учетом санитарно-гигиенических требований. В каждой аудитории будут присутствовать по три условных участника ЕГЭ.

Исключение будет сделано только 14 апреля, когда в тренировке задействуют лишь 8 ППЭ. Они предназначены для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам. Так, на тренировочном экзамене по английскому языку «Говорение» на каждой станции записи в аудитории будет задействован один условный участник. По условиям, в одной аудитории можно установить не более четырех станций организатора.

Кстати, выпускники свои тренировочные экзамены уже сдали. В частности, 28-29 марта прошла региональная тренировка ЕГЭ по математике. Она прошла в 23 пунктах проведения экзаменов, утвержденных приказом департамента образования для проведения госэкзаменов. Более 2,8 тысячи одиннадцатиклассников Орловской области написали тогда репетиционный экзамен по математике профильного и базового уровней.

«Для одиннадцатиклассников репетиционный экзамен – это возможность не только проверить свой уровень знаний по математике, но и выявить те проблемы, которые в дальнейшем с помощью учителя можно устранить, — так прокомментировал прошедшую тренировку директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев. – Обучающиеся знакомятся с процедурой экзамена, отрабатывают навыки заполнения бланков, могут распределить время на экзамене и психологически подготовиться к предстоящим испытаниям».

ИА «Орелград»