Депутат Госдумы Ольга Пилипенко: информация о кафе «Привал» подтвердилась

11.4.2022 | 16:12 Новости, Общество, Политика

Об этом заявила Пилипенко со ссылкой на информацию от свидетелей и с камер видеонаблюдения.

Ольга Пилипенко, депутат Госдумы от Орловской области, поделилась информацией о скандале вокруг кафе «На Привале», персонал которого, по сообщениям из соцсетей, отказался накормить российских военных на основании нарушения дресс-кода.

«К сожалению, информация от свидетелей и видеонаблюдения, подтвердилась. И оправдательные посты, выкладываемые на сайте кафе, совсем теперь никому из орловчан не нужны.

Стыдно!!! Стыдно перед солдатами, их семьями, перед Тросной и Дмитровском, Сосково, Нарышкино, Кромами, которые бросались под каждую военную машину с гостинцами.

Извинения должны бы быть от администрации кафе, но поздно, лучше воспользоваться возможностью поддержать хотя бы беженцев через Ростовский фонд поддержки», — рассказала парламентарий на своей странице в соцсети VK.

Ранее «Орелград» сообщал о том, что российские военнослужащие, следующие на фронт через Орловскую область хотели подкрепиться в придорожном кафе «На Привале». При этом, они не претендовали на бесплатную еду и готовы были расплатится в соответствии с прайсом заведения. Однако их отказались накормить, поскольку они были одеты «грязно». Руководство заведения ранее официально отрицало произошедшее, обвиняя неких «блогеров» в распространении фейка.

Подробнее о произошедшем:

Орловцы в бешенстве от отказа кафе «На Привале» накормить военных 

ИА «Орелград»

 

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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