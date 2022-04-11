Орловцы в бешенстве от отказа кафе «На Привале» накормить военных

Представители заведения категорически опровергают произошедшее, а жители Орла массово объявляют бойкот.

В Орле разгорается скандал вокруг кафе «На Привале». В социальных сетях массово появились публикации о том, что персонал заведения, якобы, отказал в приеме пищи бойцам СОБРа, участвующим в специальной военной операции России на территории Украине.

Согласно этим сообщениям, гости заведения не претендовали на бесплатную еду и готовы были расплатится в соответствии с прайсом заведения. Однако их отказались накормить, поскольку они были одеты «грязно», что противоречило дресс-коду «На Привале».

В частности, организатор «Тропы героев» Сергей Почтарев заявил, что знает о произошедшем от двух надежных источников, контакты которых в случае необходимости он готов предоставить сотрудникам спецслужб (публиковать эти данные в открытом доступе запрещено в соответствии с российским законодательством).

Огромное количество орловцев, оперативно узнавших о произошедшем, выразили свое негодование и стали призывать к бойкоту заведения (на фото слева — скриншот сообщения, которое жители города массово рассылают друг другу в мессенджере «Вотсап»).

О скандале сразу же стало известно представителям власти. Так, губернатора Орловской области Андрея Клычков завалили сообщениями о «На Привале», на что глава региона ответил, что в курсе ситуации.

Упомянутый выше Сергей Почтарев опубликовал также скриншоты переписки с Андреем Клычковым, где губернатор ответил: «Я в курсе, стыдно за таких как они…»

Спикер облсовета Леонид Музалевский, в свою очередь, опубликовал заявление, в котором разделил возмущение земляков и заверил, что если «инцидент подтвердится, событию будут даны самые жёсткие оценки».

Заведение «На Привале», при этом, отрицает вину и называет сообщения фейком, на котором «блогеры решили заработать дешевые лайки» (на фото справа — официальное опровержение кафе).

Отметим, что большинство жителей Орла, отметившихся сообщениями в обсуждениях скандала, либо уверены в виновности заведения, либо допускают такую вероятность.

В частности, некоторые комментаторы отмечают, что «На Привале» — не только кафе, но и ночное увеселительное заведение. А в заведениях такого формата, утверждают жители, нередко можно столкнуться с надменным, а то и хамским поведением персонала.

Отметим, что обсуждение ситуации уже вышло на федеральный уровень, в частности новостные материалы были опубликованы в издании «Russia Today на русском».

ИА «Орелград», фото «На Привале» и из соцсетей