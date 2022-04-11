Орловская школа танцев завоевала девять первых мест на международном конкурсе (видео)

11.4.2022 | 17:12 Видео, Культура, Новости

Воспитанницы школы Emotion триумфально выступили на крупном фестивале в Сочи.

Орловская школа танцев Emotion завоевала девять первых мест на международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Большие танцы», который проходил в Сочи.

Всего в танцевальном состязании приняли участие пол-сотни детей и подростков из орловской школы. Их возраст — от пяти до 14 лет.

«Я очень рада за Нашу школу танцев «Emotion”. Девять первых мест!!! 4 дебюта!!!!Была и работа над собой, и танцевальный азарт,и отдых,и путешествия ,а самое главное — вкус победы», — рассказала Юлия Алёшина, руководитель школы танцев Emotion на своей странице в VK.

ИА «Орелград»

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