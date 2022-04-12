Неизвестный мужчина погиб в ходе пожара в Рижском переулке Орла

Трое жильцов спасены и один эвакуирован.
Вчера ранним утром сотрудники МЧС при тушении пожара обнаружили тело неизвестного мужчины. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В 07.04 стало известно о возгорании в однокомнатной квартире в переулке Рижский.
Увидев на месте происшествия сильное задымление, спасатели сформировали несколько звеньев газодымозащитной службы и приступили к спасению людей и ликвидации пожара.
Удалось спасти трех человек из подъезда. Еще один жилец дома был эвакуирован.
Одного из местных жителей спасти не удалось. Его личность, равно как и причина возгорания, в данный момент устанавливаются.
ИА «Орелград»