Под Орлом местные жители стали жертвами лжесотрудников газовой службы

Орловцы снова покупают газоанализаторы по цене, в десятки раз выше рыночной.

Жители поселка Добрый Орловского муниципального округа стали очередными жертвами мошенников, продающие дешевое газовое или противопожарное оборудование по ценам, в десятки раз превышающим рыночные.

В связи с этим сотрудники МЧС и полиции, совместно со специалистами газовой службы, провели профилактический рейд и рассказали жителям населенного пункта о том, как не пострадать от действий злоумышленников.

«Как правило своих «жертв» мошенники выбирают среди пожилых людей. В их домах они проникают под видом сотрудников газовой службы, полиции или МЧС. Приходят, так сказать с проверкой, чтобы удостовериться в исправности печного отопления, газового оборудования и электропроводки. При этом в обязательном порядке находятся различного рода «нарушения», за которые жильцам, якобы грозят штрафы. Мошенники действуют быстро и нахраписто – у граждан, как правило, нет времени, чтобы обдумать решение и распознать уловки мошенников. А чтобы избежать ответственности, да и обезопасить жилище, предлагают установить специальное оборудование, например пожарный извещатель или газоанализатор», — рассказали в пресс-службе МЧС.

Отметим, что описанная мошенническая схема является одной из наиболее распространенной. Как правило, жертвами аферистов становятся пожилые люди, проживающие в частном секторе Орла или населенных пунктах Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»