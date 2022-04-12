Стратегический запас лекарств и продуктов создадут в Орле

Правительство уточнило порядок создания областного резерва материальных ресурсов.

В Орловской области правительство внесло изменения в собственное постановление «О порядке создания и использования областного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». Документ был принят в 2014 году и в свете складывающейся ситуации нуждается в доработке. Поэтому он был актуализирован. Документ не только определяет основные принципы создания и использования областного резерва, но и устанавливает порядок восполнения использованных средств на территории Орловской области.

В частности, правительство четко распределило функции по созданию, хранению и восполнению областного резерва, в том числе заключению гражданско-правовых договоров о поставках. Они возложены на государственных заказчиков, в роли которых будут выступать профильные департаменты обладминистрации. Так, департамент здравоохранения будет отвечать за пополнение областного резерва лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, департамент промышленности и торговли назначен главным по продовольствию, вещевому имуществу, товарам первой необходимости и строительным материалам.

За поставки ГСМ в состав областного резерва отвечает департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. Ответственным за создание запаса средств индивидуальной защиты и приборов радиационного и химического контроля назначено областное управление по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Кстати, в постановлении впервые появились слова «приборов радиационного и химического контроля». Раньше подобной конкретики не было, а подобные ресурсы просто именовались общими словами «средства спасения».

Запросы на использование средств областного резерва будут проходить через региональную Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заявки вправе подавать каждое муниципальное образование. При этом оно должно указать обстоятельства возникновения и масштабы ЧС, планируемые мероприятия по его ликвидации, а также перечень и объем необходимых материальных ресурсов, которые можно получить только из областного резерва.

ИА «Орелград»