В Орле семена из Белоруссии проверили на ГМО

Карантинный фитосанитарный контроль проведен в отношении 39 тонн семян пшеницы.

Как уточни в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, контроль сотрудники этого ведомства провели в месте полного таможенного оформления в Орле. Они проконтролировали две партии семян пшеницы общим весом 39,6 тонны, которые были ввезены из Белоруссии и предназначаются для одного из российских агропредприятий. Так, была проведена проверка товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих сортовые и посевные качества.

«Кроме того, были отобраны образцы семян для лабораторной экспертизы на наличие карантинных и генно-модифицированных организмов, на подтверждение посевных и сортовых качеств, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — По данным аккредитованной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в исследованных образцах материалы, являющиеся производными ГМО, не выявлены, карантинных организмов не обнаружено. Управлением выданы акты карантинного фитосанитарного контроля, использование семян разрешено».

Кстати, в 2021 году в рамках осуществления контроля за ввозом в РФ импортных семян сотрудниками ТУ Россельхознадзора было проконтролировано3,3 тысячи тонн импортных семян и 1,65 миллиона саженцев плодовых деревьев. Было отобрано 374 пробы для исследования на посевные качества и всхожесть и 353 пробы для исследований на ГМО. В результате было выявлено четыре пробы семян, отобранных от партий массой 60 тонн, несоответствующие требованиям нормативных документов. Для предотвращения высева некачественных семян владельцам были выданы предостережения. Кроме того, в рамках исполнения государственного задания было запланировано провести 1200 исследований в ФГБУ ЦНМВЛ, а было проведено 1445, то есть план перевыполнен на 20 процентов. В рамках данной работы было выявлено 487 положительных результатов. Всего было обнаружено 3,22 тысячи тонн некачественных семян.

ИА «Орелград»