Орловца наказали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

К административной ответственности гражданина привлекли в Орловском районе.

В Орловской области суд привлек гражданина к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Об этом сообщает Орловский районный суд, в пресс-службе которого уточнили, что материалы были возбуждены по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Согласно им, мужчина 23 марта 2022 года расклеивал листовки формата А4 с текстом, который, по мнению суда, является дискредитирующим.

Эти листовки он демонстрировал публично, так как расклеивал их на остановке общественного транспорт. По мнению суда, орловец «тем самым искажал и дискредитировал задачи по использованию Вооруженных сил Российской Федерации за переделами РФ и сами Вооруженные силы РФ». В судебном заседании гражданин виновным себя не признал. Однако суд счел, что его вина в совершении административного правонарушения доказана полностью и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей. Постановление суда в законную силу на момент публикации сообщения еще не вступило.

Напомним, ранее суд Советского района города Орла привлек к административной ответственности сразу двух местных жителей. Они также получили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как установил суд, оба – мужчина и женщина – откликнулись на призыв в мессенджере принять участие в акциях на площади Ленина в Орле. Женщина публично демонстрировала находившуюся у нее холщовую сумку с надписью, дискредитировавшей ВС РФ, а мужчина «в период времени с 14.13 часов до 14.15 часов совершал публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». При этом данный гражданин, как и женщина, руководствовался инструкциями, размещенными в интернете.

Для сведения: в марте 2022 года были внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В нем появилось несколько новых статей, в том числе статья 20.3.3 — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. За совершение такого правонарушения штраф для граждан составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»