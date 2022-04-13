Орловские чиновники вызвали подозрение, отдав землю фермеру бесплатно

13.4.2022 | 9:29 Закон и порядок, Новости, Экономика

УФАС выдало администрации Залегощенского района предупреждение.

Орловское УФАС России направило в адрес администрации Залегощенского района Орловской области официально предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Эти признаки сотрудники ведомства усмотрели в проведенной сделке: местные власти предоставили  главе крестьянского (фермерского) хозяйства земельный участок в безвозмездное пользование. При этом, как считают в УФАС, был нарушен   порядок предоставления участков, определенный статьями 39.14 и 39.18 Земельного кодекса РФ.

Из материалов следует, что летом 2020 года фермер обратился в администрацию Залегощенского района с заявлением  об утверждении схемы расположения земельного участка в Ломовском сельском поселении. Речь идет о  землях сельскохозяйственного назначения площадью около 219 тысяч квадратных метров.  Администрацией в районной газете  было опубликовано извещение о возможном предоставлении в безвозмездное пользование данного участка, а спустя месяц было издано постановление о передаче  земли в безвозмездное пользование главе КФХ.

Проверяя эту сделку, УФАС установило, что извещение  не было опубликовано на официальном сайте РФ, созданном специально для размещения информации о проведении торгов. Следовательно, администрацией был нарушен порядок предоставления земельных участков, установленный Земельным кодексом. УФАС пришло к выводу, что «другие хозяйствующие субъекты были лишены возможности подать соответствующее заявление, так как в связи с неразмещением извещения на официальном сайте РФ… им не было известно о возможности предоставления земельного участка».

Учитывая вышеизложенное, Орловское УФАС России на основании  Федерального закона «О защите конкуренции» предупредило залегощенских чиновников о необходимости принятия мер по устранению последствий  нарушения. Сделать это можно, признав недействительным договор безвозмездного пользования земельным участком, заключенный с фермером.          Чиновников обязали сообщить в УФАС о выполнении предупреждения в   течение  трех  дней  со  дня  окончания  срока, установленного для его выполнения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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