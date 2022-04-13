В Орле полицейские рассказали будущим педагогам о наркотиках

13.4.2022 | 6:16 Закон и порядок, Новости

Специальная антинаркотическая акция была проведена с учащимися колледжа и лицея.

В Орле полицейские рассказали учащимся колледжа о вреде употребления наркотических веществ, а также разъяснили ответственность, предусмотренную за их незаконный оборот. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, в профилактической беседе приняли участие учащиеся Мезенского педагогического колледжа и Мезенского лицея. Само мероприятие прошло в рамках стартовавшего в регионе первого этапа масштабной профилактической операции «Дети России — 2022». Полицейские побеседовали со студентами 1 и 2 курсов колледжа и учениками 7 и 8 классов лицея.

«В ходе мероприятия сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД довела слушателям информацию о вреде наркотических средств и психотропных веществ, привела примеры из своей профессиональной деятельности, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Также обучающимся подробно разъяснили правовые аспекты, касающиеся сферы противодействия незаконному обороту наркотиков. Подросткам рассказали об ответственности, к которой могут привлечь несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений данной категории, а также о необратимых последствиях для молодого организма, которые влечет за собой употребление психоактивных веществ».

В рамках мероприятия обучающимся также показали профилактические фильмы и раздали листовки антинаркотического содержания. Проведение подобных мероприятий будет продолжено  и в других учебных заведениях региона, заверили в УМВД. Между тем, согласно официальным данным, за первые два месяца текущего года в Орловской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ было выявлено 84 преступления, из них  36 совершены в крупном и особо крупном размере. Из незаконного оборота полиция совместно с другими правоохранительными ведомствами изъяла 21,4 килограмма наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. К уголовной ответственности привлечено 45 лиц. В административном порядке к ответственности привлечено еще 90 граждан – простых физических лиц.

ИА «Орелград»

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