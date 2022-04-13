Житель Орловской области предстанет перед судом за попытку «выбить» долг

13.4.2022 | 17:55 Закон и порядок, Новости

43-летнего мужчину обвиняют по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью» и «разбой».

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Орла, который, находясь в Глазуновке, пытался силой добиться возврата долга.

Год назад у мужчины возник словесный конфликт со своим должником, который он решил окончить ударами ножом по лицу и туловищу. Это произошло в автомобиле обвиняемого, когда он приехал в поселок Глазуновка.

Помимо уголовного дела по статье «причинение тяжкого вреда здоровью», фигуранта дела обвиняют и по статье «разбой». Это связано с тем, после физического насилия он забрал у должника его мобильный телефон.

«Следствием выполнен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СК.

ИА «Орелград»

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