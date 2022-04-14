Два человека спасены и трое эвакуированы при пожаре в Заводском районе Орла

14.4.2022 | 17:44 Новости, Происшествия

Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Вчера вечером сотрудники МЧС спасли двух человек и эвакуировали троих при пожаре на улице Комсомольская. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 19.41 стало известно о возгорании в однокомнатной квартире в жилом доме около Пенсионного Фонда России. Прибыв на место происшествия, спасатели сформировали звено ГДЗС и приступили к эвакуации людей и ликвидации пожара.

В итоге, было спасено два человек и еще трое эвакуированы. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИА «Орелград»

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