Два человека спасены и трое эвакуированы при пожаре в Заводском районе Орла

Возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Вчера вечером сотрудники МЧС спасли двух человек и эвакуировали троих при пожаре на улице Комсомольская. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 19.41 стало известно о возгорании в однокомнатной квартире в жилом доме около Пенсионного Фонда России. Прибыв на место происшествия, спасатели сформировали звено ГДЗС и приступили к эвакуации людей и ликвидации пожара.

В итоге, было спасено два человек и еще трое эвакуированы. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИА «Орелград»