Еще четверо орловцев скончались от коронавирусной инфекции

39 пациентов госпитализировано.

За минувшие сутки в Орловской области скончались четверо пациентов, ранее заразившихся COVID-19. Всего за время пандемии умерло уже 1 869 человек.

Было выявлено 100 новых случаев инфицирования, всего – 110 159. 39 человек было госпитализировано.

Выздоровело 347 пациентов, всего – 105 748.

В России заразились 18 041 927 (+ 11 348) человек. Выздоровели 17 321 116 (+ 21 853) человек. Умерли 372 766 (+ 254) человек. За прошедшие сутки в России госпитализировали 3 131 пациента с симптомами коронавирусной инфекции.

ИА «Орелград»