Орловцы отправят на фронт семь тысяч «Писем русскому солдату»

Региональное отделение ЛДПР предложило землякам написать письма с добрыми словами и пожеланиями, которые будут отправлены на передовую.

Сегодня в Орле проходит акция «Письмо русскому солдату», организованная местным отделением ЛДПР. Начиная с 14.00 на «Александровском мосту» и по всей протяженности улицы Ленина партийные активисты раздают прохожим специальные бланки, на которых можно напрямую обратится к фронтовикам. Всего заготовлено 7 000 бланков для писем.

Все желающие имеют возможность присоединиться к акции. Для этого нужно принести свои письма в офис ЛДПР, расположенный по адресу: ул. Старо-Московская, д. 37а. Жители области могут уточнить адреса местных отделений партии по телефону 55-27-27.

«В период проведения Специальной военной операции на территории Украины, русским солдатам как никогда нужны наша поддержка и теплые слова. Видя, как орловчане с трепетом относятся к оказанию любой помощи нашим военным, Орловское региональное отделение ЛДПР приняло решение провести акцию «Письмо русскому солдату».

Жители г. Орла и всей Орловской области могуь написать письма с добрыми словами и пожеланиями на специальных бланках, которые отправятся прямиком к нашим солдатам. В самые трудные минуты, читая теплые слова, они будут знать, что на Родине их ждут и гордятся их подвигами», — сообщает телеграмм-канал орловского ЛДПР.

ИА «Орелград»