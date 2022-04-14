Орловская область получила аванс на переселение граждан

Фонд ЖКХ рассказал о ближайших планах Орловщины по расселению аварийных домов.

В Орловской области в 2022 году планируют приобрести около 160 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Напомним, мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщает Фонд содействия реформированию ЖКХ со ссылкой на данные правительства Орловской области, на днях было проведено совещание, в котором приняли участие представители компаний-застройщиков.

«В ходе мероприятия была озвучена информация о параметрах реализации программы в текущем году, — отметили в госкорпорации. — В частности, отмечалось, что в регионе существует потребность в приобретении квартир по сложившейся рыночной стоимости. В 2022 году планируется приобрести не менее 160 жилых помещений».

Всего же, согласно официальным данным, в рамках этапа 2022-2023 годов программы на территории Орла планируется расселить 11,72 тысячи квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 729 человек. Как уже писал «Орелград», в марте 2022 года правление Фонда ЖКХ одобрило соответствующую заявку Орловской области. Всего регион должен получить 659,89 миллиона рублей. Аванс в 330 миллионов уже поступил. Оставшиеся средства будут направлены в регион после заключения муниципальных контактов.

«Необходимо помнить о главной задаче программы расселения аварийного жилья – это улучшение качества жизни людей, — подчеркнул генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин. — Граждане, проживающие в таких домах, должны быть обеспечены новым качественным и комфортным жильем, отвечающим требованиям энергоэффективности. Использование механизма комплексного развития территорий жилой застройки при реализации программы дает возможность региональным органам власти не только ликвидировать дома, признанные непригодными для проживания, но и создать необходимую социальную и коммунальную инфраструктуру».

Напомним, расселению подлежит аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года. Финансирование идет в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В Орловской области в целом планируется переселить примерно 3230 граждан из аварийного жилья площадью 46,05 тысячи «квадратов». В настоящее время уже завершено расселение непригодных для проживания домов площадью 16,5 тысячи квадратных метров, благодаря чему условия проживания улучшили 1,1 тысячи человек.

ИА «Орелград»