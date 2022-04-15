Казахстан назвал Орловскую область «неблагополучным регионом»

Среднеазиатское государство отказалось покупать трофеи у Орловской области.

Казахстан ввел временные ограничения при экспорте некоторых товаров из неблагополучного региона. Как пояснили в Территориальном управлении Россельхознадзора, таковым признана Орловская область, а поводом послужила зарегистрированная в регионе в конце марта вспышка африканской чумы свиней. По указу губернатора на неблагополучных по данному заболеванию внутренних территориях был введен карантин, власти также разрешили неограниченную добычу дикого кабана.

По решению властей Казахстана, временно введены ограничения на экспорт с территории Орловской области живых свиней, свинины, в том числе мяса диких кабанов, и продуктов их переработки, не прошедших тепловую обработку, рогокопытного, кожевенного и кишечного сырья, щетины, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы.

Ограничения также коснулись кормовых добавок для кошек и собак, не прошедших термическую обработку, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых к АЧС видов животных, бывшего в потреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней. Кроме того временно ограничен и транзит свиней из Орловской области по территории Казахстана. Иную позицию продемонстрировал Узбекистан. Орловское мясоперерабатывающее предприятие ООО «Знаменский СГЦ» на днях получило право экспортировать готовую мясную продукцию в эту республику.

«В апреле 2022 года предприятие благополучно прошло обследование на соответствие ветеринарным требованиям Узбекистана и было внесено в реестр экспортеров со статусом «без ограничений», — пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Подтвердив свое соответствие, «Знаменский СГЦ» расширил экспортные возможности и получил право экспортировать готовые мясные продукты в Узбекистан».

В ведомстве добавили, что качество и безопасность производимой и экспортируемой орловским заводом продукции подтверждается регулярными исследованиями в аккредитованных лабораториях. Кстати, указанный завод уже экспортирует в Монголию, Кубу, Вьетнам, Гонконг и страны ЕврАзЭС свинину, субпродукты, готовые мясные продукты и кишечное сырье.

ИА «Орелград»