Несанкционированный карьер нашли под Орлом

Нарушение было выявлено в рамках проведения земельного контроля.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отчиталось о текущих результатах работы в сфере земельного контроля. Так, сообщается, что в первом квартале этого года было выявлено четыре факта захламления земель сельскохозяйственного назначения отходами производства, причем три из них — на территории Орловской области. Общая площадь захламленных участков составила 2,84 га. Кроме того, инспекторы обнаружили два несанкционированных карьера общей площадью 0,89 га. Один из них был найден под Орлом, а другой – под Курском. Нелегальная разработка карьеров способна привести к повреждению и уничтожению плодородного слоя почвы.

В целом на территории двух указанных регионов в первом квартале было проконтролировало 9972 га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 6366 га в Орловской области. В результате инспекторы выявили около 8 тысяч га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Основным нарушением стало зарастание участков сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. В Орловской области таких нарушений выявлено 72, а общая площадь заросшей сорняками орловской земли составила 5694 га.

«В настоящий момент по предписаниям и выданным предостережениям введено в сельскохозяйственный оборот 2508 га земель (Орел – 2214 га, Курск – 294,1 га), — следует из информации ТУ Россельхознадзора. — В целях введения оставшейся площади неиспользуемых земельных участков в сельскохозяйственный оборот в адрес хозяйствующих субъектов направлено 37 предписаний (Орел – 16, Курск – 21)».

Рассказали в ведомстве и о профилактической работе, тем более что с этого года начали применяться новые ее формы. Так, сотрудники ведомства провели 194 консультирования и 10 так называемых профилактических визитов, направили потенциальным нарушителям земельного законодательства 62 предостережения. Подобные меры, как говорят специалисты, позволяют существенно снизить риск совершения административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия.

ИА «Орелград»