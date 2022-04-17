На Орловщине 13 человек скончались на работе из-за плохого здоровья

17.4.2022 | 15:00 Новости, Общество

Статистику ЧП на производстве озвучили областные профсоюзы.

Вопросы производственного травматизма и смертности были подняты на очередном заседании постоянной комиссии по охране труда и защите от экологической опасности, действующей при Федерации профсоюзов Орловской области. Как сообщили в пресс-службе этого объединения, с основным докладом выступил главный технический инспектор труда ФПОО Геннадий Бабкин. По его словам, в 2021 году в регионе в результате несчастных случаев на производстве пострадало 149 работников. Для сравнения, в 2020 году пострадавших было 143. К сожалению, в минувшем году 8 человек получили смертельные травмы, а 20 работников были тяжело травмированы.

Докладчик отметил, что 13 ЧП были квалифицированы как несчастные случаи, не связанные с производством, — работники умерли на рабочем месте в результате общего заболевания. Статистика также говорит о том, что наибольшее количество несчастных случаев в 2021 году произошло в сельском хозяйстве (10), в сфере обрабатывающих производств (6) и на транспорте (4). По семь несчастных случаев произошло в результате ДТП и падения работников с высоты, пять ЧП произошло в результате «воздействия на пострадавших движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и машин».

«Анализ несчастных случаев свидетельствует, что в большинстве своем происходят по причине неудовлетворительной организации производства работ со стороны работодателей, — сообщает Федерация профсоюзов Орловской области. — Например, задания на производство работ проводятся без должной организационной подготовки, без контроля за обеспечением охраны труда на рабочих местах. Нередко работники допускаются к эксплуатации производственного оборудования, не имеющего защитных ограждений».

По итогам рассмотрения доклада региональная комиссия дала профсоюзам ряд рекомендаций по принятию мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма.

ИА «Орелград»

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