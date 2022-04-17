В Орловской области дешевый хлеб станет немного казенным

Власти региона просубсидируют производителей хлебобулочных изделий.

Правительство Орловской области подготовило поправки в собственное постановление годичной давности, которым были утверждены правила субсидирования предприятий хлебопекарной промышленности. Как следует из пояснительной записки, поправки призваны повысить эффективность данной меры поддержки. Напомним, за счет казенных средств хлебопекарям компенсируется часть затрат на реализацию произведенных и реализованных ими хлеба и хлебобулочных изделий.

Введенные в прошлом году правила теперь решили актуализировать. Согласно поправкам, субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) предприятиям хлебопекарной промышленности из расчета 2500 рублей на производство и реализацию 1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Это базовая ставка, а размеры субсидий для каждого предприятия будут рассчитываться по специальной формуле.

Пекари должны сами обращаться в профильный департамент за субсидиями. При этом они обязаны доказать достоверность понесенных ими затрат. Кроме того, надо учитывать, что за казенный счет субсидируется только производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, то есть со сроком годности менее 5 суток. Речь идет, в основном, о так называемых социальных видах хлеба, которые являются наиболее доступными для населения.

«Результат предоставления субсидии считается достигнутым при общем объеме произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием средств субсидии всеми получателями субсидии не менее 7 тысяч тонн по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, — говорится в правительственном документе. — В отношении каждого отдельного получателя субсидии значение результата предоставления субсидии устанавливается соглашением».

Пекари обязаны отчитываться перед областными властями о достижении значений результатов предоставления субсидии. Такие отчеты, во-первых, покажут, насколько эффективна данная мера поддержки. Во-вторых, отчеты нужны для проверки целевого использования бюджетных средств. Ответственность за достоверность представляемых в департамент сведений возлагается на пекарей. В случае нарушения порядка, в том числе предоставлении недостоверных отчетов и при не достижении целевых индикаторов, средства субсидии подлежат возврату в областной бюджет в размере выявленных нарушений.

ИА «Орелград»