Депутаты и работники орловского облсовета провели субботник

Для коллективной уборки был выбран ландшафтный парк Дворянское гнездо.

В субботу, 16 апреля, депутаты и сотрудники аппарата облсовета приняли участие в общегородском субботнике, и навели порядок в ландшафтном парке Дворянское гнездо.

«Коллектив областного Совета: депутаты, Аппарат традиционно проводит субботник в сквере Дворянское гнездо. Наш город красивый, зелёный, его посещают туристы, и для того, чтобы наш Орёл стал ещё краше, надо после зимы привести его в порядок. Орёл – наш дом, и кому как не нам – его жителям, наводить в нём порядок», — рассказал Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.

«Сегодня, несмотря на дождливую погоду, мы пришли на Дворянку с хорошим настроением, обрезали розы, привели в порядок кустарник, собрали прошлогоднюю листву. Уборка города после зимы стала для нас традиционным мероприятием. И я считаю это правильно! Приятно, что многие трудовые коллективы, также, как и мы, вышли на субботник в полном составе!», — поделился впечатлениями Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

Отметим, что днем ранее по инициативе Михаила Вдовина коллективная уборка прошла также в 909 квартале. Добровольцы убрали после зимы сквер Десантников и территорию около храма Александра Невского.

ИА «Орелград»