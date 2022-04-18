Орловское ЛДПР обратилось к странам-лидерам Евросоюза с предложением

18.4.2022 | 13:06 Важное, Новости, Политика

ЛДПР призвало сопротивляться американским оружейным баронам и вместе нанести удар по последнему оплоту нацизма.

Орловское региональное отделение ЛДПР обратилось к главам стран-лидеров Европейского Союза по поводу ситуации на Украине. Соответствующая информация была опубликована в партийном телеграмм-канале ЛДПР.

«Сегодня мы наконец имеем возможность раз и навсегда вырезать губительную раковую опухоль нацизма, которую не долечили в 40-х года прошлого столетия из-за вмешательства Соединенных Штатов. Поддерживая нацистский режим, узурпировавший власть на Украине, Вы подвергаете смертельной опасности будущее наших детей и предаете память наших отцов.

Мы призываем Вас сопротивляться манипуляциям американских баронов и, сплотившись с нашим народом, нанести решающий по последнему оплоту нацизма, унесшего десятки миллионов человеческих жизней», — пишет Владислав Числов, координатор орловского ЛДПР, к Эммануэлю Макрону, Олафу Шольцу, Карлу Нехаммеру и другим европейским политикам.

Числов напомнил о колоссальной цене, которую в прошлом заплатили Европа и Россия за то, что допустили предыдущий расцвет нацизма. В частности, на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны за 22 месяца были зверски убиты более 80 тысяч мирных жителей, угнаны в рабство более 200 тысяч людей, полностью уничтожены города Ливны, Новосиль, поселок Верховье, 53 орловские деревни, 825 больниц, 2483 школы.

По мнению ЛДПР, в событиях на Украине, равно как и во многих прошлых мировых катастрофах, виноваты определенные круги американских элит, заинтересованные в массовых кровопролитиях на европейском континенте.

ИА «Орелград»

 

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