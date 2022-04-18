В Орле и Ливнах увековечили память солдат, погибших на Украине

Мероприятия прошли в рамках всероссийской акции «Сад Памяти».

В субботу, 16 апреля, в Орле и Ливнах была увековечена память орловцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Оба мероприятия прошли в рамках общероссийской акции «Сад Памяти», в ходе которой планируется посадить 27 миллионов молодых деревьев в память о 27 миллионах соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Орловское мероприятие проходило в парке Победы. В честь солдат и офицеров советской армии было высажено 47 молодых лип. Еще три дерева персонально были посвящены современным героям — 19-летнему Егору Канатникову, 20-летнему Артуру Шадрину и 21-летнему Никите Матюшеву, награжденным посмертно орденами Мужества за участие в специальной военной операции на Украине.

Липы, посвященные молодым российским военнослужащим, были посажены возле мемориальной часовни родителями погибших.

Жители Ливен также почтили память своих земляков — старшего прапорщика, фельдшера контрактной службы Олега Борисова и рядового, наводчика-оператора БМД-2 контрактной службы Дмитрия Шиенкова. По информации издания «Уездный город», березки в чести сыновей посадили Светлана Шиенкова и Маргарита Николаева, матери военнослужащих.

По сообщению пресс-службы губернатора, аналогичные акции также прошли в Покровском и Мценском районах Орловской области.

ИА «Орелград»