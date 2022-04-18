В Советском районе Орла водитель сбил стойку дорожного знака и пешехода, а также врезался в дерево

18.4.2022 | 15:46 Новости, Происшествия

Пешеход госпитализирован.

33-летний мужчина был госпитализирован вчера вечером после того как был сбит автомобилем на улице Веселая.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 19.37 46-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал по Веселой со стороны улицы Генерала Родина в направлении улицы Тургенева. В районе дома № 1 по улице Веселая он врезался в стойку дорожного знака, потом сбил пешехода и в конце концов въехал в дерево.

В момент происшествия пострадавший мужчина находился на обочине дороги справа по ходу движения автомобилей. Помимо пешехода пострадал также 21-летний парень, находившийся в салоне «Фольксвагена», однако ему госпитализация не потребовалась.

ИА «Орелград»

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