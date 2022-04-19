Орловских медиков обязали сообщать о личной выгоде от работы

Медикам придется раскрывать данные об имуществе своих родных.

В Орловской области вступил в действие приказ департамента здравоохранения. Документом утвержден порядок уведомления руководителями медицинских учреждений региона о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Соответственно, уведомлять они обязаны своего учредителя, в роли которого выступает вышеуказанный департамент. Директору БУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» поручено довести приказ до всех ответственных лиц.

Приказ издан в целях борьбы с коррупцией. Так, руководители медучреждений обязаны сообщать «начальству» о юридических лицах, в которых они сами, их супруги, родители, дети, братья, сестры и их аффилированные лица владеют более 20 процентами акций, долей или паев в совокупности. Также следует сообщать о компаниях, в которых они и их родные занимают должности в органах управления. Ну и главное – сообщать приказано обо всех известных совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых главврач может быть признан заинтересованным.

В приказе отмечено: руководитель, представивший уведомление, но не принявший мер по урегулированию или предотвращению конфликта интересов, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Само предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения руководителя, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке. Еще одной мерой является «отказ руководителя от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов».

Руководитель обязан письменно уведомить работодателя о возникшей личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем возникновения у него личной заинтересованности. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие изложенные в нем факты. Сведения, составляющие государственную тайну, в уведомление не включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются в установленном порядке с соблюдением требований по обеспечению режима секретности и защиты государственной тайны.

ИА «Орелград»