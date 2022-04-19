Пожарные спасли двух человек после возгорания в доме на Наугорском шоссе Орла

19.4.2022 | 11:00 Новости, Происшествия

Предположительно, огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении.

Вчера вечером сотрудники МЧС спасли двух жителей одного из многоквартирных домов на Наугорском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 20.42 стало известно о том, что загорелась однокомнатная квартира на пятом этаже жилого дома. В ходе ликвидации пожара человеческих жертв удалось избежать.

В квартире сгорели постельные принадлежности, а сам пожар предположительно произошел из-за нарушения правил безопасности при курении.

ИА «Орелград»

 

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