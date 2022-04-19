В Орле проведут церковную ярмарку

Православная выставка «От покаяния к воскресению России» пройдет возле Успенского собора.

Как сообщили в Орловской митрополии РПЦ, VII православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России» пройдет у стен Успенского (Михаило-Архангельского) собора в Орле по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Она продлится с 27 апреля по 3 мая. Работать ярмарка будет ежедневно с 10:00 до 19:00, и только последний день будет сокращенным — с 10:00 до 16:00. Торжественное открытие намечено на 27 апреля — в 12 часов она начнется с молебна «На начало благого дела», который возглавит митрополит Тихон.

«Эта выставка посвящена 600-летию со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царственной страстотерпицы Александры Федоровны Романовой, — пояснили в Орловской митрополии. — В Орел будут привезены экспозиции, повествующие о духовном подвиге этих Божиих угодников, каждый из которых шел своим путем к святости. Главными святынями православной выставки станут икона преподобного Сергия Радонежского и частица мощей святителя Афанасия Ковровского».

Ассортимент товаров на ярмарке будет очень широк: иконы, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия, платки, масла, изготовленные по старинным русским рецептам, монастырские и фермерские продукты, мед, травяные сборы, чаи и товары для здоровья. Здесь же можно будет приобрести одежду из натуральных тканей, в том числе женскую одежду в русском стиле, подарочный текстиль, ивановский трикотаж, сладости и многое другое. Кроме того, организаторы обещают обширную культурно-просветительскую программу и даже беседы со священниками.

«Православные выставки-ярмарки — это удивительное событие в жизни города, куда съезжаются участники со всех концов света, из далеких монастырей и храмов из российской глубинки и ближайших мест, — добавили в Орловской митрополии. — Проведение таких проектов является одним из путей приобщения людей к православной вере. Выставка становится праздником православной культуры, местом для общения, а также это возможность получить ответы на многие вопросы людям, которые только делают первые шаги к православию».

ИА «Орелград»