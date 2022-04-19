В Орле скончался ветеран войны, проживший больше века и заставший королеву Елизавету юной девушкой

Защитнику блокадного Ленинграда Гавриилу Степановичу Астахову было 103 года.

Пресс-служба городской администрации сообщила о кончине на 104-м году жизни Гавриила Степановича Астахова, героя Великой Отечественной войны, прожившего долгую и насыщенную событиями жизнь.

Уроженец Знаменского района Орловской области защищал блокадный Ленинград на эсминце «Опытный». После того, как судно получило серьезную пробоину, экипаж, включая Астахова, отправился на передовую в качестве морской пехоты.

После победы в Ленинграде, Гавриил Степанович попал в число бойцов, которым доверили секретное задание у берегов Англии. Там экипаж эсминца «Достойный» должен был принять у союзников новые корабли, однако этим планам помешала немецкая подлодка.

37 боевых товарищей Астахов погибли, а орловец выжил в ледяной воде и был спасен англичанами. Последующие полгода он провел на Британском полуострове и даже видел еще юную королеву Елизавету II.

В ходе войны Гавриил Степанович был удостоен следующих наград: медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За Победу над Германией», медаль Жукова, орден Красной Звезды и орден Отечественной войны.

После войны ветеран вернулся в родную Орловскую область, где еще полвека трудился.

ИА «Орелград»