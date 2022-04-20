Антон Раевский в составе группы орловских добровольцев отправился на фронт

Парни выехали вчера вечером.

Группа орловских добровольцев, включая широко известного патриота Антона Раевского, вчера вечером отправилась в зону проведения специальной военной операции на территории Украине.

Об этом сообщило региональное отделение ЛДПР, которое провожало добровольцев, среди которых были члены партии.

«Координатор Орловского регионального отделения ЛДПР и депутат Орловского Облсовета Владислав Числов совместно с почетным членом ЛДПР Олегом Бухтияровым и активистами ЛДПР перед отправкой посетили наших добровольцев.

В ходе встречи Владислав Числов сказал слова поддержки нашим воинам. Он отметил, что мужество всегда было присуще российским солдатам. И сегодня орловчане, которые едут в зону проведения Специальной военной операции на Украине, это доказывают.

Также перед добровольцами с напутственным словом выступил и Олег Бухтияров. Он как никто знает и понимает все тонкости военной службы, ведь сам участвовал не в одной военной кампании в Северо-Кавказском регионе и Центральной Азии», — сообщает телеграмм-канал Орловского ЛДПР.

Эту информацию подтверждают и последние записи на странице Антона Раевского в социальной сети VK. 18 апреля орловец разметил пост «Поступила команда «Сбор! Тревога!» Собираемся…», в котором опубликовал фото со сборов военной экипировки.

А вчера вечером он поблагодарил орловское ЛДПР за снабжение обмундированием, которое не входит в основной комплект:

«Разгрузки, наколенники, тактические перчатки и очки получили каждый орловский доброволец. Отдельное спасибо представителю ЛДПР Олегу Бухтиярову за предоставленный мне шлем. Спасибо моему отцу и моей зайке, что проводили. Поехали!)»

Сегодня же координатор Орловского ЛДПР и областной депутат Владислав Числов в своем личном телеграмм-канале сообщил, что орловцы уже добрались до границы с Украиной.

ИА «Орелград»