ГК «Орел-Отель» пустят с молотка в День пионерии

Администрация Орла в очередной раз объявила аукцион о продаже муниципальных гостиниц.

Администрация города Орла известила заинтересованных лиц о том, что 100-процентный пакет акций муниципального акционерного общества «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» вновь выставлен на продажу. Напомним, власти пытались продать его уже несколько раз, но желающих принять участие в торгах не нашлось. В этом году предприятие вновь включено в программу приватизации, причем большую часть выручки от продажи муниципального имущества должны принести именно гостиницы.

Открытый аукцион назначен на 19 мая 2022 года, то есть он состоится в День пионерии, если, конечно, поступят заявки на участие. Лот будет состоять из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций. Его начальная цена установлена в размере 989,288 миллиона рублей на основании отчета независимого оценщика, в роли которого выступило ООО «Центр Оценки». Шаг аукциона составит 49,464 миллиона рублей. Для сравнения, уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона. Он составлен из номинальной стоимости акций (1000 рублей каждая).

Основной вид деятельности общества: обслуживание российских, иностранных граждан и групп туристов. При простое номеров оно занимается их предоставлением под офисы по договорной цене и сдачей в аренду зданий, сооружений или их частей. Кроме того, в АО занимается оказанием туристско-экскурсионных услуг, рекламно-издательской деятельностью, реализацией товаров народного потребления, торговлей в своих ресторанах, буфетах и барах, оказывает услуги справочно-информационной службы, парикмахерских, бань, саун, душевых и другое.

«В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится, — следует из конкурсной документации. — Среднесписочная численность работающих в обществе за 2021 год составила 86 человек, за 1 квартал 2022 года – 82 человека. В имущественный комплекс общества входят здания гостиниц «Русь» и «Орел».

ИА «Орелград»