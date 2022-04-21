Орловца оштрафовали после поездки на Доминикану

Мужчина нарушил правила прибытия из-за границы в период пандемии.

Как сообщает Орловский районный суд, житель Орловской области понес административную ответственность за нарушение правил прибытия из-за границы в период возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции. Из материалов следует, что мужчина ездил в Доминиканскую республику. Вернувшись оттуда, он был обязан в течение четырех календарных дней со дня приезда внести сведения о вакцинации против COVID-19 на Едином портале государственных услуг. Для этого надо было заполнить соответствующую форму, размещенную на портале.

Мужчина этого не сделал. В результате суд пришел к выводу, что путешественник допустил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. Виновник «в судебном заседании полагал совершенное правонарушение малозначительным, не повлекшим каких-либо последствий, пояснил, что не знал об имеющейся у него обязанности, поскольку предполагал, что сведения о вакцинации, размещенные на сайте «Госуслуги», являются общедоступными».

Впрочем, подобное оправдание ему не помогло, суд оштрафовал его на 7500 рублей. Точно такой же штраф нарушителю масочного режима «выписал» Дмитровский районный суд Орловской области. В пресс-службе этого суда уточнили, что житель Дмитровска привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.20.6.1 КоАП РФ. Дело в том, что ранее он уже был наказан в административном порядке за нарушение масочного режима. Несмотря на это, горожанин явился в местный Центр социальной защиты населения без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Учитывая «рецидив» нарушений, суд и назначил ему штраф в размере 7500 рублей.

ИА «Орелград»