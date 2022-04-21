В Орле 45 человек отправлено под домашний арест

21.4.2022 | 14:14 Закон и порядок, Новости

Уголовно-исполнительная инспекция региона подвела итоги работы за первый квартал.

В первом квартале 2022 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции Орловской области прошло 2006 осужденных, в том числе 10  несовершеннолетних. Об этом было заявлено на совещании, посвящено подведению итогов деятельности инспекции в этом году. Обращает на себя внимание тот факт, что по учетам УИИ прошло 45 подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых судами была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ко всем указанным лицам применялось оборудование СЭМПЛ (система электронного мониторинга подконтрольных лиц).

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России, уголовно-исполнительной инспекцией за отчетный период времени был проведен ряд организационных и профилактических мероприятий по обеспечению исполнения наказания и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. В результате испытательный срок был продлен 35 осужденным. Кроме того, на 40 осужденных по представлению УИИ были возложены дополнительные обязанности, а 32 осужденным были  дополнены ограничения, ранее установленные приговором суда.

«За нарушения порядка и условий отбывания наказания осуществлены замены (отмены) имеющегося наказания на лишение свободы 86 осужденным, или 6,3 процента от общего количества, — сообщили в управлении ФСИН. — Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 99,7 процента, к обязательным работам – 100 процентов. По итогам совещания перед сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции были поставлены задачи на второй квартал 2022 года».

Также состоялось награждение победителей конкурса «Лучший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции», наиболее отличившиеся сотрудники получили грамоты и ведомственные награды.

ИА «Орелград»

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