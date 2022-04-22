Орловцам предложили налоговые вычеты в упрощенном порядке

Получить вычет подобным образом могут более 1500 жителей региона.

Управление ФНС России по Орловской области сообщило, что более 1,5 тысячи жителей региона могут получить налоговый вычет в упрощенном порядке. Так, в регионе насчитывается 600 налогоплательщиков, открывших индивидуальные инвестиционные счета. Они всходят в указанную категорию граждан. Кроме того, получить налоговый вычет в упрощенном порядке могут 40 физических лиц, имеющих на него право, и 902 орловца, у которых право на имущественный вычет возникло с 1 января 2020 года и имеется переходящий остаток на 2022 год.

«Упрощенный порядок получения НДФЛ физическим лицом предусматривает, что налоговый орган получает сведения от банков и после предварительной проверки направляет предзаполненное заявление в личный кабинет налогоплательщика, — разъяснили в управлении ФНС по региону. — После того, как налогоплательщик даст свое согласие на получение вычета, он будет перечислен в течение 1,5 месяца. Таким образом, у человека отпадает необходимость подавать декларацию и подтверждающие документы, а срок проверки и возврата налога сокращается более чем в 2 раза».

Судя по статистике, орловцы пользуются указанным правом, хотя пока и не все этим занялись. Так, в первом квартале текущего года право на инвестиционный налоговый вычет в упрощенном порядке было подтверждено более чем 300 жителям региона. Кроме того, налоговики сформировали и разослали более 900 предзаполненных заявлений о получении имущественного вычета. На текущий момент 200 орловцев уже подтвердили эти заявления.

Налоговики также напоминают, что в упрощенном порядке можно получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке. Разъяснения можно получить у налогового агента (банка), с которым заключен договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

ИА «Орелград»