Орловские прокуроры отстояли права работников депо

После вмешательства прокуратуры нарушения трудовых прав были устранены.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, работники этого ведомства в Орле приняли меры по защите трудовых прав работников АО «Федеральная пассажирская компания». Сделано это было по итогам проверки трудового законодательства, проведенной в пассажирском вагонном депо «Орел». Прокуратура пришла к выводу, что в этой организации нарушался порядок предоставления оплачиваемых отпусков. Также были выявлены факты нарушения законодательства в сфере занятости населения и квотировании рабочих мест для инвалидов.

Кроме того, всплыли факты задержки заработной платы и других выплат работникам, ненадлежащим образом оформлялись трудовые книжки и трудовые договоры. По результатам проверки транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес исполняющего обязанности начальника пассажирского вагонного депо «Орел».

«По постановлениям транспортного прокурора исполняющий обязанности начальника депо привлечен к административной ответственности по ст. ст. 5.27, 5.42 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и неисполнение работодателем обязанности по выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов) в виде штрафов на общую сумму 25 тысяч рублей, — добавили в надзорном ведомстве. — Постановления в законную силу не вступили».

ИА «Орелград»