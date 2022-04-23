В Орле предложили делать деньги из мусора

Для этого переработчиков вторсырья необходимо освободить от налога на имущество.

Как сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов, на заседании комитета по экономической политике и поддержке предпринимательства была обсуждена необычная идея. Озвучил ее председатель комитета Владимир Бутусов. По сути, предлагается делать деньги из мусора: идея заключается в создании в регионе крупного предприятия по переработке вторсырья и производству из него различной продукции. Уж чего-чего, а вторсырья в мусорных кучах Орловщины хватает.

«Обосновывая свое предложение, Владимир Бутусов напомнил, что в регионе практически не развито производство продукции из вторичных материальных ресурсов, — следует из сообщения пресс-службы горсовета. — Отдельные фракции отходов, отбираемые на сортировочных комплексах (полимеры, стекло, картон, бумага, металлы), в основном вывозятся в другие регионы, где используются в качестве сырья для производства конечной продукции».

Если создать аналогичное производство в Орловской области, то это повлечет за собой создание новых рабочих мест и рост налогов, в том числе в местный бюджет. Вопрос в том, как заманить в регион потенциального инвестора. Ответ в Орловском горсовете видят в изменении регионального законодательства. Как известно, регионы имеют право ввозить налоговые льготы и преференции на своем уровне. Подобные меры поддержки годами применяются в отношении целого ряда отраслей.

Орловские депутаты предлагают расширить перечень получателей такой господдержки и включить в региональное законодательство меры по стимулированию деятельности организаций, занимающихся производством продукции из вторсырья. Для этого, по мнению городских парламентариев, необходимо внести поправки в областной закон «О налоге на имущество организаций».

«В предлагаемом проекте освобождаются от уплаты налога на имущество организации, осуществляющие утилизацию отходов производства и потребления, в отношении имущества, используемого ими для осуществления указанной деятельности, — пояснили в горсовете. — Комитет идею поддержал. После принятия решения на городском Совете законодательная инициатива будет направлена законодателям региона».

ИА «Орелград»