С орловца взыскали 1 миллион за убийство во дворе

Мужчина изрезал оппонента туристическим ножом.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении орловца, обвиненного по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Как пояснили в пресс-службе суда, происшествие произошло в январе 2021 года. В рамках следствия и судебного процесса было установлено, что в одном из дворов областного центра в драку ввязались двое мужчин. Что именно они не поделили, не уточняется. Известно, что началось все со словесной перепалки, которая быстро переросла в драку.

«Мужчины хватали друг друга за одежду, толкались, — так описывает те события пресс-служба Заводского райсуда. — Подсудимый открыл водительскую дверь принадлежащего ему автомобиля, находящегося в том же дворе, взял в салоне автомобиля складной туристический нож и положил его в карман брюк. Потерпевший вытащил за одежду подсудимого из салона автомобиля, но тот вырвался и уже на улице с достаточной силой нанес ножом четыре удара в область грудной клетки и один удар в область живота. Ножевые ранения повлекли смерть потерпевшего».

В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично. Он не стал отрицать, что бил оппонента ножом, однако заявил, что всего лишь защищал свою жизнь. Однако суд не счел его действия допустимой самообороной. Наоборот, пришел к выводу, что совершенное преступление являлось умышленным и преследовало целью лишение потерпевшего жизни. Иными словами, это было убийство, осознано задуманное подсудимым.

«При назначении наказания, суд учел, что совершенное преступление направлено против жизни и отнесено к категории особо тяжких, — говорится в официальном сообщении. — Также суд принял во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи». В результате суд решил, что наказание в виде реального лишения свободы является справедливым, и приговорил орловца к 5 годам исправительной колонии строгого режима.

Также судом были удовлетворены исковые требования представителя потерпевшего. В счет компенсации морального вреда с подсудимого взыскана денежная сумма в размере 1 миллион рублей и материальный ущерб в виде расходов на погребение в размере 25 800 рублей. Впрочем, приговор еще может быть изменен, так как он не вступил в законную силу и уже обжалован в апелляционном порядке. Дело повторно рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА «Орелград»