Вывоз навоза на поля признали незаконным в Орловской области

Факт складирования отходов животноводства признали нарушением закона.

В Орловской области до апелляционной инстанции дошел спор местного агропредприятия с Территориальным управлением Россельхознадзора. Как пояснили в этом ведомстве, агрофирма дошла до Орловского областного суда в своем намерении отменить постановление о привлечении ее к административной ответственности. Ранее Ливенский районный суд уже отказал ей в этом требовании. Впрочем, и в вышестоящей инстанции выиграть компании не удалось. Примечательны обстоятельства данного спора.

Он начался с выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения, которое было проведено в сентябре прошлого года в Козьминском сельском поселении Ливенского района. Специалисты управления Россельхознадзора зафиксировали факт складирования отходов животноводства, то есть навоза, а также произрастание сорной травянистой растительности на земельном участке площадью 2,15 га. Известно, что навоз веками используется крестьянами в качестве органического удобрения. Но в данном случае выявленную территорию эксперты называют «свалкой».

Правообладателем земельного участка оказалось АО «Племенной завод А.С. Георгиевского», в отношении которого после выездного обследования была проведена еще и внеплановая проверка. В ноябре 2021 года юридическое лицо было признано виновным в нарушении земельного законодательства и привлечено к административной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. Оно получило штраф в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, племзаводу выдали предписание о введении земельного участка в сельскохозяйственный оборот.

Компания не согласилась с этим и подала иск в Ливенский районный суд. Однако тот пришел к выводу, что ТУ Россельхознадзора собрало необходимые доказательства о нарушении сельхозпредприятием требований земельного законодательства. Поэтому ведомственное постановление было признано законным и оставлено без изменения. Фирма обратилась с апелляционной жалобой в суд вышестоящей инстанции, но Орловский областной суд оставил в силе не только постановление ТУ Россельхознадзора, но и решение Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»