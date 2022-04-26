КСП отметила неважный уровень контроля за орловской землей

Стоимость участков не отражается чиновниками в бухгалтерском учете.

Председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин принял участие в заседаниях профильных комитетов Орловского областного Совета народных депутатов. В ходе одного из своих выступлений Паршин сообщил парламентариям, что в 2021 году было проведено 89 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Кроме того, было подготовлено 24 заключения на проекты нормативных правовых актов Орловской области. Контроль осуществлялся в отношении 94 объектов, а общий объем проверенных средств превысил 10 миллиардов рублей. В 2021 году в ходе финансового контроля установлено 3237 нарушений на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

«Рост объема нарушений в 2021 году обусловлен кратным увеличением нарушений в сфере бухгалтерского учета, в том числе установленных в ходе мероприятий по контролю за исполнением бюджетов в Залегощенском и Шаблыкинском районах, допущенных за счет неотражения стоимости земельных участков, — пояснили по этому поводу в областной КСП. — В рамках исполнения представлений КСП объектами контроля приняты меры по устранению отмеченных нарушений, в рамках которых обеспечено достоверное отражение в бухгалтерском учете указанных сведений. Также в ходе проверок установлены нарушения при формировании бюджетов муниципальных образований, выявлены факты непринятия мер по начислению и взиманию пени по арендной плате за пользование муниципальным имуществом в Шаблыкинском районе и начислению неустойки за нарушение сроков выполнения дорожных работ в Залегощенском районе».

Сообщается, что значительный объем нарушений, выявленных в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, связан с проверкой расходов на закупки, проведенные 79 юридическими лицами. По результатам мероприятий нарушений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было вскрыто на 106,6 миллиона рублей.

«В ходе формирования и исполнения бюджета установлены нарушения, которые выявлены при проведении восьми контрольных мероприятий, — рассказали в КСП. — Основной объем нарушений отмечен в рамках проверки эффективности мер предоставления грантовой поддержки сельхозтоваропроизводителям».

ИА «Орелград»