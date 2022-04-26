Орловский бизнес массово рванул за патентами

Сумма потенциального дохода от патентов в 10 раз превысила показатель предыдущего года.

В Орловской области наблюдается настоящий бум спроса на патенты, которые буквально продаются государством бизнесу. Они дают право на ведение определенной предпринимательской деятельности. По сути, это одна из форм упрощенной системы налогообложения, которая регулируется региональным законодательством. Стоимость патентов и условия их получения устанавливаются областным законом. Судя по всему, условия в Орловской области оказались привлекательными, поскольку всего за год количество предпринимателей, работающих по патенту, выросло здесь в 6 раз.

«В 2021 году в Орловской области 7907 индивидуальных предпринимателей выбрали для ведения деятельности патентную систему налогообложения (ПСН), — сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России. — Налоговыми органами региона выдано более 13,7 тысячи патентов. Сумма потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода составила более 5,4 миллиарда рублей. При этом в 2020 году только 1168 предпринимателей получили 1871 патент на сумму свыше 529,5 миллиона рублей».

Напомним, что перечень видов предпринимательской деятельности, на ведение которых можно получить патент, закреплен региональным законом. Ежегодно он пересматривается на основании анализа данных, предоставленных налоговой службой. Дело в том, что некоторые виды деятельности не пользуются большим спросом. А наиболее востребованными видами деятельности при применении ПСН в регионе являются розничная торговля через объекты стационарной и нестационарной торговой сети и оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

«Значительный рост количества патентов обусловлен отменой с 2021 года специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход, а также рядом изменений, внесенных Федеральным законом №373-ФЗ, — пояснили в областной налоговой службе. – В частности, плательщики ПСН могут уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов, расширен перечень видов деятельности и увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания».

ИА «Орелград»