Орловской области не хватает 450 врачей

В медучреждениях региона по-прежнему наблюдается дефицит кадров.

В 2021 году в учреждения здравоохранения Орловской области трудоустроились 249 врачей-специалистов и 523 средних медицинских работника. Такие данные приводит пресс-служба губернатора со ссылкой на руководителя регионального департамента здравоохранения Станислава Шувалова. Последний выступил с докладом на аппаратном совещании и сообщил, что общая численность врачей-специалистов в регионе по итогам 2021 года составила 2722 человека, специалистов со средним медицинским образованием — 6826 человек.

«Первичную медико-санитарную помощь оказывают 1469 врачей и 2962 специалиста со средним медицинским образованием, — пояснил Шувалов. — Таким образом, обеспеченность врачами-специалистами в регионе соответствует средним общероссийским показателям и составляет 38,4 человека на 10 тысяч населения. По России данный показатель равен 38 на 10 тысяч населения, по ЦФО — 38,7 на 10 тысяч населения».

Обеспеченность средним медицинским персоналом в Орловской области составляет 104,5 человека на 10 тысяч жителей, в РФ — 85,3, в ЦФО — 78,3 на 10 тысяч жителей. Шувалов заверил, что практически полностью укомплектованы необходимым медицинским персоналом поликлиника №2 в Орле, Покровская и Плещеевская ЦРБ, которые долгое время испытывали кадровый дефицит.

Масштабы дефицита кадров на уровне региона в официальной информации не приводятся. Однако судить о нем можно по информации о состоянии на рынке труда. В частности, на портале регионального правительства опубликованы сведения о профессиях, пользующихся спросом в Орловской области. Они ежемесячно обновляются, актуальные данные приведены по состоянию на 1 апреля 2022 года. Согласно им, работодатели региона готовы принять на работу 450 врачей, в том числе главных врачей.

Кадровая потребность в медицинских сестрах составляет 194 человека – столько открыто для них вакансий в различных медучреждениях области. Также требуются 104 фельдшера, 31 санитар, 21 рентгенолаборант и 12 акушерок. Отметим, что в региональном списке самое большое количество вакансий приходится именно на врачей. Второе место занимают различные операторы, которых работодателям региона требуется 400 человек. Далее следуют слесари (386 вакансий), швеи (350), продавцы (345) и водители автомобилей (338).

ИА «Орелград»