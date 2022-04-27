Стали известны данные о радиационном загрязнении Орловщины

Результаты мониторинга огласило региональное управление Роспотребнадзора.

Данные планового мониторинга были обнародованы в связи с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС, которая, напомним, произошла 26 апреля 1986 года. Радиационно-загрязненными тогда оказались Украина, Белоруссия, а также Брянская, Тульская, Калужская, Орловская и Смоленская области РСФСР. С тех пор специалисты проводят регулярные замеры, результаты которых затем вносятся в радиационно-гигиенические паспорта указанных регионов.

В новом исследовании отмечено, что в Орловской области радиационная обстановка характеризуется как удовлетворительная. Специалисты связывают это со своевременным проведением комплекса защитных мер, которые позволили значительно снизить облучение населения загрязненных территорий и воздействие радиации на их здоровье. Уровни естественного радиоактивного фона, как заверили в орловском Роспотребнадзоре, соответствуют естественным значениям, характерным для региона до аварии на Чернобыльской АЭС.

«В 2021 году исследовано 463 пробы пищевых продуктов, в том числе исследовались пробы наиболее дозообразующих пищевых продуктов в питании населения — молоко, мясо, рыба, хлеб и хлебопродукты, картофель, грибы лесные и ягоды лесные, — добавили в ведомстве. — Все исследованные пищевые продукты по содержанию радиоактивных веществ соответствовали гигиеническим нормативам. Также по показателям суммарной альфа- и бета- активности исследовано 690 проб питьевой воды. Согласно полученным результатам не зарегистрировано превышений по показателям радиационной безопасности».

Напомним, что в 2015 году правительство страны впервые за долгое время пересмотрело перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Проживание на таких территориях дает право на льготы. На текущий момент на территории Орловской области к зонам радиоактивного загрязнения отнесено 814 населенных пунктов, в том числе один населенный пункт с зоной проживания с правом на отселение.

«На основании проведенной паспортизации организаций, радиационного мониторинга, результатов оценок доз облучения населения, проживающих на загрязненных территориях области, установлено, что радиационная обстановка в Орловской области характеризуется как удовлетворительная и не требующая дополнительного вмешательства, — резюмируют специалисты. — В области обеспечена постоянная готовность к осуществлению мероприятий, обеспечивающих радиационную безопасность населения, создана сеть наблюдения и лабораторного контроля».

ИА «Орелград»