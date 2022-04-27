В Орле по поручению президента займутся детско-юношеским спортом

Масштабная многолетняя программа утверждена губернатором Клычковым.

Губернатор Андрей Клычков утвердил программу развития детско-юношеского спорта Орловской области до 2030 года. Документ принят во исполнение поручений, составленных по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 7 октября 2021 года. Кроме того, поручения были даны по итогам проведенного 11 марта 2022 года совещания под председательством министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

Региональная программа представляет собой «систему взглядов, подходов, принципов и приоритетов Орловской области по развитию детско-юношеского и школьного спорта». Она определяет ключевые ориентиры для чиновников областного и муниципального уровня. Документ также направлен на формирование здорового образа жизни детей и подростков. Из паспорта программы следует, что детско-юношеский спорт является одним из ключевых элементов системы физической культуры и спорта в Орловской области. Всего в регионе действует 41 спортивная организация. Из них 26 организаций подведомственны органам государственной власти. В регионе имеется пять спортивных школ олимпийского резерва и семь спортшкол, подведомственных областному управлению физкультуры и спорта. Кроме того, действует «Центр спортивной подготовки» и «Училище олимпийского резерва», в состав которого входят две спортивные школы и одна спортивная адаптивная школа. Общая численность занимающихся составляет 20 121 человек, число занимающихся по программам спортивной подготовки — 9705 человек.

Реализация программы будет осуществляться в два этапа: с 2022 по 2024 годы и с 2025 по 2030 годы. На первом этапе планируется обеспечить создание в Орловской области единого физкультурно-спортивного образовательного пространства, объединяющего всех детей, занимающихся спортом на базе различных организаций независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы. Также предполагается внедрение единой цифровой информационной системы учета детей, систематически занимающихся спортом. Она будет включать в себя данные медицинского наблюдения за такими детьми, их сквозную идентификацию, а также мониторинг деятельности организаций, «осуществляющих развитие детско-юношеского спорта».

На втором этапе, по сути, планируется продолжить плановую работу, проведенную на первом этапе. Отметим, что оценки эффективности программы и степени достижения ожидаемых результатов будут ежегодно в рамках сводного отчета отправляться в министерства спорта и просвещения Российской Федерации. Программой планируется увеличение числа центров раннего физического развития детей при спортивных учреждениях, создание сети доступных спортсооружений для детей и подростков, совершенствование материально-технической базы спортшкол, внедрение дополнительных занятий, направленных на овладение школьниками технических элементов различных видов спорта. Также предполагается развитие школьных спортивных лиг и спортивных клубов, проведение школьного, муниципального и регионального этапов игр между такими клубами.

Кроме того, в регионе будут развивать конкурсы профессионального мастерства с участием работников физкультурно-спортивного профиля и проводить профильные смены в детских лагерях по программам физкультурно-спортивной направленности. Также запланировано внедрение пробной сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей дошкольного возраста. Кстати, предусмотрена и популяризация детско-юношеского спорта в социальных сетях и интернете, в том числе «посредством интеграции спортсменов и блогеров, создания интернет-челленджей и видеоконтента, направленных на популяризацию здорового образа жизни и физической активности».

ИА «Орелград»