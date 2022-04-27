В Орловской области исчезли насильники

В 18-ти районах Орловщины уровень преступности пошел на убыль.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало данные о ситуации в регионе по итогам первого квартала 2022 года. Из документа следует, что в отчетном периоде общественно-политическая ситуация оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала. В целом за три месяца было зарегистрировано 2131 преступление. При этом сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено сразу в 18-ти районах области, наибольшее: в Знаменском, Покровском, Шаблыкинском и Кромском районах.

«В структуре преступности 59,4 процента приходятся на преступления против собственности, — следует из информации регионального управления МВД России, — 13,5 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,1 процента – преступления экономической и коррупционной направленности, 5,8 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств».

В полиции подчеркивают, что за первые три месяца текущего года на территории Орловской области не было зарегистрировано ни одного изнасилования. Реже, чем годом ранее, в регионе выявлялись факты, связанные с фальшивомонетничеством. В течение трех месяцев органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 1032 преступления, в том числе 222, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

ИА «Орелград»