Орловская прокуратура попросила посадить Ивана Залогина на шесть лет

Судебный процесс над бывшим главой облздрава подходит к концу.

Гособвинитель предложила наказать Ивана Залогина, бывшего главу департамента здравоохранения шестью годами лишения свободы и штрафом в размере 480 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее «Орелград» сообщал, что областного чиновника обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями «воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и «превышение должностных полномочий».

«Согласно предъявленному обвинению, подсудимый в период с 11.09.2020 по 23.11.2020 дал одному из своих подчиненных незаконные устные указания о проведении проверки в отношении ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», обратившегося с заявлением о переоформлении лицензии в связи с открытием отделения диализа в Орловской области, с дальнейшим отказом юридическому лицу вне зависимости от результатов проверки.

Подчиненный выполнил незаконные указания своего руководителя, внес в акт проверки в отношении указанной организации формальные нарушения, которые не могли являться основаниями для отказа в переоформлении лицензии. После этого подсудимый подписал приказ об отказе медицинской организации в переоформлении соответствующей лицензии, то есть воспрепятствовал ее деятельности по осуществлению услуг гемодиализа населению Орловской области, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов юридического лица и граждан», — напоминает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время Советскому районному суду предстоит вынести приговор по резонансному коррупционному делу.

ИА «Орелград»