Орловские пух и перья не вписались в нормы ЕС

Перо-пуховая фабрика не прошла обследование на соответствие требованиям Евросоюза.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, компания из Орловской области «Нарышкинская перо-пуховая фабрика» угодила в реестр экспортеров со статусом о несоответствии. Произошло это по результатам ветеринарно-санитарного обследования а предмет соответствия требованиям стран Европейского союза. В случае успешного прохождения проверки фабрика была бы включена в реестр предприятий-экспортеров, как предприятие по производству, хранению и реализации сырья животного происхождения. Однако все произошло иначе.

«В результате проведенного мероприятия предприятие признано несоответствующим указанным требованиям, производителю даны рекомендации по устранению несоответствий», — сообщает ТУ Россельхознадзора.

Параллельно сотрудники этого же ведомства проконтролировали ввоз более 516 тысяч штук рассады земляники садовой, привезенной из Италии и поступившей на склад временного хранения, расположенный на окраине Орла. Как уточнили в ведомстве, конечным получателем продукции является копания «Европейские сады» из Краснодара. На пути в южный регион в Орле была проведена проверка товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих сортовые качества.

«Также были отобраны образцы рассады для лабораторной экспертизы на наличие карантинных и генно-модифицированных организмов, на подтверждение сортовых качеств, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам лабораторных исследований ФГБУ ЦНМВЛ материалы, являющиеся производными ГМО, и карантинные организмы не выявлены. Управлением оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), использование рассады разрешено».

ИА «Орелград»