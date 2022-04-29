В Орле будут судить спонсора терроризма

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

В Орловской области перед судом по обвинению в финансировании терроризма предстанет житель одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области. Речь идет о 25-летнем иностранце, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

По версии следствия, молодой человек прибыл в Орловскую область и устроился на работу. При этом он поддерживал связь с представителями одной из иностранных организаций, признанной в Российской Федерации террористической. Осенью 2019 года обвиняемый перечислил этой организации 33 тысячи рублей из своего заработка. Тем самым, как считает следствие, он профинансировал террористов.

«Следствием выполнен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления, — рассказали в пресс-службе регионального СУ СК. — Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело возбуждено по материалам МВД России и ФСБ России по Орловской области».

ИА «Орелград»