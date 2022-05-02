Орловские мотоциклисты могут присоединиться к байкерскому клубу «Ночные волки»

2.5.2022 | 16:38 Новости, Общество

Легендарный клуб приезжает в Орел 4 мая.

В среду, 4 мая, орловские мотоциклисты могут присоединиться к пробегу легендарного байкерского клуба «Ночные волки».

«Ночные волки» организовывают мотопробег «Дороги Победы», который начнется в 15.30 около сквера Героев-комсомольцев. Сбор колонны начинается за полчаса до начала.

«Первой точкой станут Кромы. Мотоциклисты возложат цветы на Аллее славы к братской могиле советских воинов, погибших при освобождении посёлка городского типа. Далее колонна двинется к Привокзальной площади, где примет участие в концертной программе «Победный май».

Ориентировочно в 18.30 «Ночные волки» в сопровождении орловских мотоциклистов прибудут к скверу Танкистов, где в память о красноармейцах будут зажжены свечи и возложены цветы», — информирует пресс-служба городской администрации.

Отметим, что нынешние главы города и области, Юрий Парахин и Андрей Клычков, ранее часто признавались в любви к байку и рассказывали об их хобби.

ИА «Орелград»

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