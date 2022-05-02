Вагон с гуманитарной помощью отправился из Орла на Донбасс

В Москве сформирован целый поезд, составленный из брендированных вагонов регионов России.

Вчера, 1 мая, из Орла на Донбасс отправился вагон с гуманитарной помощью, предназначенный для жителей, на территории которых проходит российская спецоперация. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Помощь была в рамках всероссийской акции «Поезд помощи Донбассу», которую организовали «Общероссийский народный фронт» и корпорация РЖД. В Москве орловский брендированный поезд должен быть включен в один поезд вместе с вагонами из других регионов.

В Орле к акции присоединились местные волонтеры, представители бизнеса и рядовые граждане. Жителям ДНР и ЛНР были отправлены продукты, детское питание и другая помощь.

ИА «Орелград»