Орловцы смогут поздравить друг друга с Днем Победы уникальными открытками

3.5.2022 | 14:00 Новости, Общество

20 тысяч победных открыток разрабатывали художники со всей России, включая Орловскую область.

Московский Музей Победы предложил орловцам поздравить друг друга с 9 мая необычными онлайн-открытками.

Речь идет о коллекции из 20 тысяч победных открыток, которые создавались художниками со всей страны.

Масштабный процесс художественного творчества не обошелся и без наших земляков.

«Каждый из рисунков уникален. И мы предлагаем всем жителям России поздравить друг друга с праздником Великой Победы с помощью этих открыток! Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок и отправить его по электронной почте близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены, добрая традиция посылать поздравительные открытки объединит накануне 9 мая всех граждан нашей страны!» — рассказывают организаторы.

ССЫЛКА на виртуальную выставку.

ИА «Орелград»

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